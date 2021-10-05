Воронежский «Буран» завершил выездную серию проигрышем «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы

Михаил Бирюков остался доволен игрой своих подопечных, но только в первые два периода. Фото: с сайта ХК «Буран»

В понедельник, 4 октября, «Буран» неудачно завершил выездную серию.

Равный счет в матче с уральской командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы держался ровно до середины игры. На 30 минуте Владимир Кузнецов вывел хозяев ледовой площадки вперед. Вскоре Павел Лукин счет сравнял.

Однако Владимир Кузнецов только начал свой мастер-класс. Продолжил он его двумя голами на 46 и 51 минутах – сначала в большинстве, а потом и в меньшинстве. А на 58-й Егор Баранов окончательно снял все вопросы о победителе матча – 4:1.

- Два периода здорово играли, - сказал после игры главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Пока голы нам тяжело даются, к сожалению. Я считаю, что мы могли что-то выжать, побольше, чем один гол. Но не получилось. Наверное, на третий период нас не хватило. Где-то поездка сказывается: это наша четвертая игра через день. Сил, наверное, нам не хватило. В третьем периоде с первой же смены все стыки стали проигрывать. Отсюда меньшинство, пропущенный гол. При этом заработали большинство, и это ключевой момент – при счёте 1-2 получили гол, когда у нас было на одного игрока меньше, и потом вместо того, чтобы самим забить, пропустили. Наверное, это ключевой момент в матче.

Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже 9 октября против пензенского «Дизеля», занимающего 25 место (после десяти игр семь очков). У самих «ураганных» в копилке после 12 матчей 11 очков.