В Воронеже «разморозили» дело бывшего гаишного начальника о квартирах на 50 миллионов рублей

Игорю Качкину снова придется думать, как оправдаться не за мелкую взятку, а за покупку квартир за 50 миллионов. Фото: из архива «КП»

В Советском районном суде возобновили слушание громкого дела про загадочно появившихся у отца и матери тогда еще заместителя начальника областного ГИБДД Игоря Качкина квартир на 50 миллионов рублей. Новое заседание намечено на 7 октября. Об этом сообщают в картотеке суда.

Напомним, неприятности у Игоря Качкина начались в феврале 2020 года. Тогда сотрудники прокуратуры обнаружили, что в собственности его родителей находится 31 объект недвижимости на 63 миллиона рублей. Откуда такие деньжищи? Родителям и Игорю Качкина удалось доказать, что их сбережений хватило бы на девять квартир. Остальные 22, стоящие около 50 миллионов, работники прокуратуры намеревались отобрать. Для этого и подали иск в суд.

Вскоре Игорь Качкин лишился должности заместителя начальника областной ГИБДД. И вынужден был отправиться на работу руководителем тыла отдела МВД по Панинскому району.

В феврале 2021 года умер отец Игоря Качкина Николай. И вскоре суд был поставлен на паузу – по закону, с момента смерти нужно пройти полгода, прежде чем с имуществом могут быть произведены какие-либо действия. Сейчас этот срок прошел, видимо, поэтому дело и возобновили.

Игорь Качкин, между тем, за время «заморозки» дела в конце июля «заработал» себе новое. На этот раз обычное уголовное. По данным следствия, он предложил коллеге 30 тысяч рублей, чтобы тот помог получить права его знакомому. Полицейские же сообщил об этом куда следует, и Качкина задержали. После этого его держать в полиции уже не стали – уволили в августе.