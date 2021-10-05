Воронежец взял у неизвестного собутыльника телефон и уехал с ним на такси

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенные технические средства в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в ограблении местного жителя.

Инцидент произошел в августе этого года. Вечером на улице Чкалова 34-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании ранее незнакомого собутыльника. В ходе общения неизвестный попросил у потерпевшего мобильный телефон с подключенным портативным зарядным устройством, чтобы вызвать такси.

Далее злоумышленник направился к подъехавшему автомобилю такси и, не реагируя на требования вернуть телефон, скрылся с похищенным имуществом. Причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по изъятым записям с камер видеонаблюдения и опросу возможных очевидцев установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 25-летний местный житель.

Накануне оперативники получили информацию о возможном местонахождении подозреваемого и задержали его на территории Левобережного района. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенные технические средства в ломбард.

- Теперь мужчине в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.