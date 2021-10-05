В Воронежской области снова побит рекорд по заражениям «ковидом»

Нагрузка на врачей уже неделю с каждым днем все увеличивается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередные суточные цифры по заболеваниям СOVID-19 cнова повергли в шок. В Воронежской области снова установлен рекорд за все время пандемии по зараженным – 593 человека. Их общее количество теперь 136 259.

Наш регион по этому показателю – третий с конца среди провинциальных. Хуже дела обстоят только в Самарской и Нижегородской областях.

В то же время победили «ковид» за сутки 333 жителя Воронежской области. Это 14 место среди лучших регионов России. Всего же выздоровевших наших земляков стало 112 493.

Любопытно сравнить данные за сутки в Воронежской и Липецкой области. Так вот, у соседей заболели всего 246 человек. А выздоровели даже чуть больше – 334. Учитывая размеры областей, напрашивается вывод: у нас с «ковидом» борются как-то не так. Может, имеет смысл поучиться у соседей?