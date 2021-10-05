Директор воронежского предприятия нанес ущерб региональному бюджету в 1,3 миллиона рублей

Директор субподрядной организации предоставил подложные документы, в которых указал недостоверную информацию о качестве и цене щебня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили факт мошенничества в Панинском районе.

В ходе предварительно следствия установлено, что в августе 2017 года администрация района заключила муниципальный контракт с одной из коммерческих организаций на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму свыше 39,8 миллионов рублей.

В свою очередь подрядчик заключил договор субподряда с 59-летним директором строительной фирмы. Согласно условиям договора субподрядчик обязался в течение 3,5 месяцев выполнить работы по строительству указанной автодороги, в том числе произвести устройство нижнего слоя основания из шлакового щебня определенной фракции и марки, соответствующих требованиям ГОСТ.

При исполнении контракта директор субподрядной организации предоставил подложные документы, в которых указал недостоверную информацию о качестве и цене щебня, используемого при производстве работ.

В результате злоумышленник причинил бюджету Воронежской области ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Теперь в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.