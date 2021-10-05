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Происшествия5 октября 2021 15:08

Обвиняемого в нападении на воронежского участкового продержат под стражей минимум до 22 ноября

Такое решение принял Басманный райсуд Москвы
Алексей СЕРГУНИН
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Изначально подозреваемый должен был находиться под стражей до октября.

Изначально подозреваемый должен был находиться под стражей до октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный райсуд Москвы продлил до 22 ноября содержание под стражей воронежца, которого центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) обвинил в оскорблении и нападении на участкового.

Напомним, что подозреваемого задержали и поместили под стражу в начале августа по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина.

Инцидент с участием нарушителя порядка и сотрудника правоохранительных органов произошел в Воронеже на улице Курчатова. Местные жители вызвали участкового, чтобы утихомирить разбушевавшегося водителя, который бросался на граждан и к тому же был пьян.

Вид полицейского дебошира не отрезвил, и он продолжил оскорблять уже представителя власти. А потом и вовсе бросился на него, угрожая расправой. Видео с пьяным воронежцем попало в соцсети и заинтересовало руководителя СК России.