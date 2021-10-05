Воронежские гандболисты сенсационно переиграли действующего чемпиона России

Следующие матчи чемпионата «ВГТУ-Воронеж» проведет 16 – 17 октября дома. Фото со страницы кафедры физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова в VK.

Наши гандболисты из «ВГТУ-Воронеж» произвели настоящий фурор во время первого тура чемпионата России в высшей лиге.

Казалось, что белгородский «Технолог-Спартак» на своей площадке в одну калитку одолеет наших парней. Все-таки по итогам прошлой кампании белгородцы финишировали на первом месте, досрочно завоевав чемпионский титул, а воронежцы, наоборот, досрочно обосновались на самом дне.

Но появление во главе областной федерации гандбола легендарного наставника «Энергии» Игоря Грицких наряду с приходом в «ВГТУ-Воронеж» ряда опытных новичков заметно отразились на результатах ныне сильнейшего гандбольного клуба региона.

Первая встреча в Белгороде завершилась вничью – 28:28, а во второй победили воронежцы – 35:27.

Самыми результативными у гостей в первом матче стали Владимир Немцев и Сергей Нестеров (по 6 очков), во второй – Валерий Иванов (10) и Никита Филев (9).

Следующие матчи чемпионата «ВГТУ-Воронеж» проведет 16 – 17 октября дома на площадке спорткомплекса «Гран-При» (бывшая «Энергия») с астраханским «Динамо-СШОР». Первая встреча начнется в 15:00, вторая – в 12:00.

Динамовцы в первом туре дважды дома проиграли ростовскому «ДГТУ-Лидер» (22:29, 23:43).