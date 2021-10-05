64-летнего воронежца, забившего до смерти напильником своего односельчанина, будут судить

Обвиняемый взял напильник и пошел вслед за обидчиком. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Бутурлиновского района.

1 мая этого года подозреваемый находился во дворе своего дома на улице Рабочая села Чулок и увидел, что мимо проходит 63-летний местный житель, к которому он испытывает личную неприязнь, так как тот однажды обокрал его.

Выйдя со двора, обвиняемый стал предъявлять знакомому претензии, из-за чего разгорелся словесный конфликт, и 63-летний мужчина оттолкнул обвиняемого.

Недовольный таким поведением, его старший односельчанин взял напильник и пошел вслед за обидчиком. Оказавшись у него во дворе, он начал избивать оппонента руками и напильником по голове, груди и туловищу, после чего ушел домой.

Соседи пострадавшего вызвали «скорую помощь», он был доставлен в медицинское учреждение, где через три недели скончался от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

На следствии обвиняемый, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, признал факт избиения знакомого, - уточнил и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Исаков.

Теперь в соответствии с ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) мужчине грозит до 15-ти лет лишения свободы.