В Воронеже юноша ночью вынес кассу торгового павильона

Юного вора доставили в отдел полиции. После признания вины его отпустили под подписку о невыезде. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Небогатый криминальный «улов» достался 18-летнему парню, решившему обокрасть торговый павильон на улице Ударной Ленинского района. Ночью он разбил стекло витрины, залез внутрь, добрался до кассы, но обнаружил там всего около шести тысяч рублей.

А утром работники павильона вызвали полицию. Стражи порядка поговорили с возможными очевидцами преступления. И по полученным показаниям вышли на след вора.

18-летнего воронежца задержали в Северном микрорайоне. В отделе полиции юноша признал свою вину и заявил, что украденные деньги уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Юного вора отпустили под подписку о невыезде. Наши сотрудники выясняют его возможную причастность к другим похожим преступлениям, совершенным в Воронеже, - сообщили в региональном ГУ МВД.