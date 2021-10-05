Известная воронежская певица представит романсы Рахманинова

7 октября в филармонии известная воронежская певица, лауреат семи международных вокальных конкурсов и солистка Большого театра Ирина Макарова исполнит Рахманинова. Концерт она назвала «Есть много звуков…». Это строки из стихотворения Алексея Толстого, которое легло в основу одного из романсов.

Романсы Сергея Рахманинова справедливо называют его душевной исповедью. Композитором создано немало творений в этом жанре – около восьми десятков, каждое из которых отличается удивительной искренностью, необыкновенным духовным и художественным совершенством. Из романса великому музыканту удалось сделать жанр с поистине безграничными возможностями. Большинство самых различных романсов роднит то, что в них раскрывается психологическое состояние, чувства и мысли лирического героя преломляются как нечто сокровенно индивидуальное, ведётся ли речь о нем самом («Отрывок из Мюссе», «Сон» ор.8), или об окружающей действительности («Пора!», «Христос воскрес»), о природе, которая находит отклик в душе человека («Сирень», «Ночь печальна»). Для своих романсов композитор выбирал различные по настроению стихи. Однако Сергею Васильевичу были важны не столько художественные достоинства текста, сколько образы и смысл, которые авторы закладывали в него. Причем трактовал он их всегда по-своему, создавая совершенно иной поэтический образ, завораживающий своим звучанием.

В программу концерта Ирина Макарова включила настоящие жемчужины камерно-вокальной лирики Рахманинова: «Увял цветок» (ст. Д. Ратгауза), «В молчаньи ночи тайной» (ст. А. Фета), «Дитя, как цветок, ты прекрасна» (из Гейне), «Весенние воды» (ст. Ф. Тютчева), «Сирень» (Е. Бекетовой) и многие другие. Партия фортепиано – заслуженная артистка России Светлана Гельфанд.

Концерт-посвящение композитору станет одним из первых событий в масштабном праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.