Проректор воронежского опорного вуза запустил голосование о «дистанте»

Из-за угрожающих темпов роста заболеваний в опорном вузе все больше студентов готовы уйти на "дистант". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воронежском опорном вузе студенты все чаще заболевают коронавирусом. Уже перевели на обучение онлайн 49 групп. Делают это, когда там по крайней мере два человека заболели. Путем несложного подсчета можно понять, что заразились уже более 100 студентов.

В связи с этим проректор по воспитательной работе опорного вуза Антон Ходунов запустил на личной странице ВКонтакте опрос по поводу перехода на «дистант». В нем уже поучаствовали более 7,4 тысяч человек.

60,56% из них выбрали вариант: «Необходим временный перевод на дистанционное обучение».

В три раза меньше участников опроса (19,74%) считают, что нужно оставаться на очном обучении, в дистанционной форме учится сложнее.

При этом 14,69% за смешанный вариант – лекции онлайн, практика в очном формате. И еще 5 процентам все равно.

Напомним, ранее власти Воронежской области советовали руководству местных вузов перейти на смешанное обучение.