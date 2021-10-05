Главный воронежский метеоролог дал прогноз на зиму

Зима в Воронежской области ожидается обычной - без особых аномалий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предварительным прогнозом на предстоящую зиму поделился руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. По его словам, особых аномалий ожидать не стоит.

- Предполагаем, что традиционно зимняя погода в Воронеже установится с 15 ноября. То есть, дневная температура уже должна быть меньше нуля. Предположительно, фактически зима продлится до 1 апреля, что для наших широт нормально. В то же время декабрь ожидаем немного холоднее средних многолетних значений, а январь и февраль – наоборот, теплее, - рассказал Александр Сушков.

Что же касается ближайших дней, то холодное бабье лето примерно таким же и останется.

- За счет сильных дождей (в Воронеже в сентябре выпало 180 процентов от обычной нормы, а в некоторых районах области и все 200%) сейчас идет активное испарение, - объясняет Александр Сушков. - Получаются облака, которые, несмотря на пришедший к нам антициклон, не пускают солнечное тепло. С другой стороны, и от земли оно не уходит в атмосферу. Получается, так сказать, парниковый эффект. В конце нынешней недели все же выглянет солнце. И сразу днем немного потеплеет – до +12…+13, а ночью температура, наоборот, упадет до 0 градусов.