Житель Воронежской области пытался откупиться от уголовной ответственности за 50 тысяч рублей

30 июля обвиняемый приехал в Воронеж, чтобы лично передать взятку в 50 тысяч рублей. Фото пресс-службы СК СУ РФ по Воронежской области.

Слаженные действия сотрудников СУ СК РФ по Воронежской области и регионального УФСБ вывели на чистую воду 40-летнего жителя Семилук, пытавшегося откупиться от правосудия.

В июле этого года на работе у мужчины проводилась проверка, и всплыли факты его причастности к хищению имущества в муниципальном казенном учреждении.

Дабы избежать уголовной ответственности, подозреваемый решил передать оперативному сотруднику денежное вознаграждение, чтобы тот инициировал прекращение проверки.

Проверяющий отказался и сообщил, что подобные действия могут привести к плачевным последствиям. Но обвиняемый не прислушался к совету и 30 июля приехал в Воронеж, чтобы лично передать взятку в 50 тысяч рублей. Но до конца реализовать задуманное ему не удалось – он был задержан правоохранительными органами.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, дал подробные показания. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей, оперативными материалами регионального управления ФСБ, протоколами выемок и осмотров.

Дело направлено в суд, и в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере) ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.