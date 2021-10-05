За сутки воронежцы перевели мошенникам почти четыре миллиона рублей

Сотрудники полиции призывают жителей города и области соблюдать бдительность при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

- За минувшие сутки 23 жителя региона пострадали от мошенников. Общий ущерб составил почти четыре миллиона рублей, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мошенники действовали под различными предлогами – операции по банковскому счету, оформление кредитов, дополнительный заработок, продажа или покупка товаров через сайты бесплатных объявлений, родственники попали в дорожно-транспортное происшествие.

Наибольший «улов» аферистам обеспечил 36-летний житель Воронежа. Накануне он рассказал о проделках мошенников, атаковавших его несколько дней.

Началось все с того, что в дневное время ему позвонил неизвестный с абонентского номера московского региона, который представился работником банка. Он сообщил, что с карты мошенники пытаются списать денежные средства, финансовый работник скинул ссылку и попросил проверить баланс. Не прекращая разговора, потерпевший проследовал по ссылке. Сотрудник банка пояснил, что необходим CVC-код, но потерпевший его отказался сообщать.

Тогда лже-сотрудник банка сообщил, что необходимо продиктовать код, который сейчас придет в смс-сообщении, чтобы заблокировать карту. Далее злоумышленник сказал, что переключает мужчину на «робота», чтобы у него не возникло подозрений о мошеннических действиях. И вот тогда, потерпевший продиктовал все свои персональные данные.

На следующий день опять позвонил представитель банка, сообщил, что теперь мошенники пытаются оформить кредит. Работник банка для сохранности средств попросил в приложении оформить на себя три банковские карты. Затем по аналогичной схеме сообщил все коды.

Наутро карты были заблокированы. Мужчина обратился в отделение банка, где взял выписки, он увидел, что, таким образом, перевел мошенникам 1089419 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают жителей города и области соблюдать бдительность при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, разглашении персональных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, с особой осторожностью переводить денежные средства на сомнительные реквизиты.