В Воронежской области 50 мам детей-диабетчиков подадут в суд за то, что им не выдали нужные для лечения изделия

Мамы больных диабетом детей настроены отстаивать свои права в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежской области организовали проверку информации о нарушении прав детей, страдающих сахарным диабетом.

По материалам, оказавшимся в распоряжении надзорного ведомства, 50 мам детей с диабетом собираются подавать в суд из-за невыдачи им необходимых медицинских «расходников». Причем в силу тяжести заболеваний стоят они весьма недешево.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупки медицинских изделий и обеспечение ими нуждающихся детей. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.