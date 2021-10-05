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Общество5 октября 2021 11:26

В Воронежской области 50 мам детей-диабетчиков подадут в суд за то, что им не выдали нужные для лечения изделия

Дорогими медицинскими «расходниками» их положено снабжать по закону
Олег КУЗНЕЦОВ
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Мамы больных диабетом детей настроены отстаивать свои права в суде.

Мамы больных диабетом детей настроены отстаивать свои права в суде.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежской области организовали проверку информации о нарушении прав детей, страдающих сахарным диабетом.

По материалам, оказавшимся в распоряжении надзорного ведомства, 50 мам детей с диабетом собираются подавать в суд из-за невыдачи им необходимых медицинских «расходников». Причем в силу тяжести заболеваний стоят они весьма недешево.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупки медицинских изделий и обеспечение ими нуждающихся детей. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.