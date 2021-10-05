Воронежцы пожаловались на большие очереди еще в двух поликлиниках

Такая ситуация была в филиале поликлиники № 7 на улице Героев Сибиряков. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В городских пабликах продолжаются жалобы на большие очереди в поликлиниках. На этот раз настал черед № 7 – на улице Героев Сибиряков Советского района и № 9 на улице Переверткина в Железнодорожном районе. В первой жалуются, что пациенты с подозрением на «ковид» и простое ОРВИ сидят рядом. Во второй слишком мало времени отводят на тесты на «ковид», в результате также образуются очереди.

Напомним, ранее воронежцы жаловались на очереди в поликлиниках № 4 в микрорайоне Сомово, № 14 на улице Туполева, а также в детских отделениях поликлиник №№ 7 и 8.

В региональном департаменте здравоохранения ранее отвечали, что большие очереди связаны с нехваткой специалистов, брошенных на борьбу с «ковидом». И отмечали, что стараются развести потоки людей с подозрением на COVID-19 и на другие болезни. Но, судя по жалобам, получается это сделать далеко не везде.