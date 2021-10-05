В Воронежской области начальник участка энергоснабжающей компании подключал приятелей к электричеству бесплатно

47-летнему бывшему начальнику участка энергоснабжающей компании предстоит отвечать за свои махинации перед судом. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 47-летнего бывшего начальника участка одного из районных отделений энергоснабжающей компании. Его обвиняют в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Руководителя разоблачили в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и полиции. После этого он, конечно, должности лишился.

По данным следствия, в марте 2016 года начальник удовлетворил просьбу директора коммерческой организации и подключил его фирму в селе Верхняя Хава к электричеству без заключения договора. За это до декабря 2018 года руководитель получал от бизнесмена деньги на банковскую карту и наличными. В общей сложности он разжился 998 тысячами рублей.

Кроме того, по той же схеме начальник подключил к электричеству фирму бизнесмена в селе Большая Приваловка Верхнехавского района. От него он получил мзду поскромнее – 140 тысяч рублей.

А еще одному знакомому предпринимателю он и вовсе открыл по месту жительства последнего дополнительный лицевой счет, на который с октября 2016-го по декабрь 2018 года шли деньги, которые сам же бизнесмен и перечислял в качестве платы за электричество. Так у энергоснабжающей организации «уплыли» еще 300 тысяч рублей.

- На предварительном следствии мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях, раскаялся. Его вина подтверждается показаниями свидетелей, – сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.