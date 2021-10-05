В Воронеже пенсионер на «семерке» сбил юного пешехода

"Семерка" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 4 октября, в 12.20 у дома № 59Г на улице Садовое Кольцо Советского района случилось ДТП.

74-летний воронежец ехал на «семерке» со стороны проспекта Патриотов по улице Тепличной в направлении Березовой Аллеи. В это время дорогу переходил 19-летний юноша. Пожилой водитель не успел не затормозить, ни объехать его. Молодой человек получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу.

- Всего 4 октября в Воронежской области случилось 117 ДТП, из них 85 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 12 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы шесть человек. Задержаны 10 пьяных водителей и еще 23 выезжавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.