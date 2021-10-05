Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2021 8:35

В Воронеже вечером 4 октября горели два частных дома

Огненные ЧП случились в Левобережном и Ленинском районах
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Оба пожара потушили примерно за четверть часа.

Оба пожара потушили примерно за четверть часа.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в понедельник, 4 октября, пожары случились в двух воронежских домах.

В 16.44 сотрудникам МЧС сообщили о возгорании жилого дома на улице Ползунова Левобережного района. Пожар тушили восемь человек, приехавших на место ЧП на двух машинах. Огонь потушили в 16.59. В доме 9х6м сгорела комната 6х3м. Там пламя сильно повредило мебель, домашние вещи и потолок на общей площади 10 кв.м.

А в 20.33 загорелся двухэтажный частный дом на улице Лескова Ленинского района. На месте ЧП также работали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С огнем справились в 20.49. В доме 20х20м. на первом этаже в комнате 7х15м. пламя повредило камин и стену на площади 2 кв.м.

В обоих пожарах, к счастью, никто не пострадал.