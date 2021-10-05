В Воронеже появился отряд автоволонтеров, помогающих врачам

Волонтеры показывают знак "Врач за рулем". Фото: Волонтёрский корпус 36, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воронежской организации «Волонтерский корпус 36» организовали отряд автоволонтеров. Они помогают врачам быстро добраться до заболевших людей.

Об отряде рассказал руководитель Волонтерского корпуса, настоятель Тихвино-Онуфриевского храма, протоиерей Николай Лищенюк. Он сообщил, что к ним за помощью обратились представители поликлиник через региональный департамент здравоохранения. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса стало не хватать скорых, просто для выезда на все вызовы не хватает машин. Больные порой вынуждены ждать скорую по пять часов и больше. Помощь автоволонтеров остро необходима. Пока их мало, нужно еще по крайней мере еще 13 машин.

- Чтобы присоединиться к команде автоволонтеров, достаточно написать мне в вотсап (89601399904) и просьбу о присоединении, - говорит Николай Лищенюк. - В общем чате уже есть все инструкции, туда же каждый вечер мы скидываем график потребностей машин по больницам. Специальных требований к автоволонтерам нет. Единственная просьба: желательно, конечно, либо быть привитым, либо уже переболеть ковидом, чтобы обезопасить себя. Маски, перчатки, дезинфикаторы мы выдаем.

О том, как сейчас работают автоволонтеры, рассказала участница акции Елена Авдеева:

- Ресурсный центр НКО Воронежской области сделал для нас 60 специальных значков «Врач за рулем». Любой человек, который видит этот знак на машине, может обратиться за медицинской помощью. А для автоволонтеров ездить с ним спокойнее. В случае конфликта на дороге или у подъезда всегда можно объяснить, кто ты, зачем приехал. Бывают разные ситуации. Когда возишь врачей, особенно если это ковидная бригада, стараешься подвести прямо к подъезду, чтобы врачи не ходили далеко и не искали подъезд. Иногда приходиться перегородить дорогу. Многие воспринимают это как хамство. Иногда водители начинают сразу скандалить. Отдельная проблема нашего города – дома со шлагбаумом. Въехать туда просто нельзя, нужно просить разрешение. Плюс охранники тоже не всегда нас сразу пропускают. Хочу обратиться ко всем автомобилистам города: ребята, если вы видите такой значок на машине – пропустите, пожалуйста, машину. Врачам сейчас, как никогда, нужна наша помощь.