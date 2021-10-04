Воронежский театр поставил детскую оперу Равеля

фото Воронежского ТОБ

Первой премьерой Воронежского театра оперы и балета в новом сезоне стала опера Равеля «Дитя и волшебство». Это первая детская опера в репертуаре театра.

Впервые эту оперу Равеля представили в 1925 году в Монте-Карло. Произведение рассказывает о непослушном ребенке, который не хочет выполнять домашнее задание, за что его наказывает мать. Мальчик начинает громить все вокруг, но мебель и животные взбунтовались и захотели его проучить. На протяжении оперы мальчик меняет свое отношение к окружающему миру, осознавая последствия своих поступков. В финале мальчика прощают.

Постановщики - режиссер Андрей Цветков-Толбин, дирижер Ариф Дадашев (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко), балетмейстер Денис Постоев, художник Виктор Герасименко - постарались сделать необычный спектакль, близкий по духу и понятный ребятам, выросшим в XXI веке: постановка в одном действии соединила в себе чудеса и современные реалии - борьбу с гаджетами.

- Мы создали «Дитя и волшебство» для того, чтобы привлечь в театр оперы и балета молодую публику, которая впоследствии заинтересуется оперой и будет посещать все наши репертуарные спектакли, - сказал худрук театра Александр Литягин.

Воронежский оркестр не играл до этого оперу Равеля.

- Для нас эта постановка имеет большое значение, потому что такого уровня в нашем театре еще не было. Приходилось доставать инструменты, которые заявлены композитором (например, контр-фагот), но в театре их не было, чтобы оркестр звучал полноценно, чтобы интересные звуковые находки превратились в нечто необыкновенное. Многие привыкли, что опера академична и скучна. У нас это живой спектакль, в котором солисты и артисты хора танцуют. Хореограф-постановщик Денис Постоев умело вплел в фактуру оперы живые движения артистов. Здесь все новое, Игорь Горостаев, например, выходит в ролях Часов и Кота. Для артистов было интересно, как найти этот звук. Интересно преодолевать устоявшиеся привычки и наработки. Это живой спектакль - не академичный и скучный, мы хотели привлечь внимание не только «Колобком», но постановкой высокого уровня, она разноплановая, интересная, фееричная, - отметила главный хормейстер театра Ольга Щербань.

В спектакле поют мебель, посуда, животные, деревья, это создает волшебную атмосферу. Каждому артисту приходится выходить в нескольких ролях, перевоплощаясь через пару минут в других персонажей.

- Артисты, которые раньше пели «Риголетто», тут дурачились, изображая чашек и стрекоз, это была полная свобода на сцене, - признался режиссер-постановщик спектакля Андрей Цветков-Толбин. - Самое главное в этом произведении - музыка. Она разноплановая, многожанровая партитура: от оперетт, американских мюзиклов – до высокой оперы и духовного хорала. Хотелось, чтобы спектакль был современен нашему дню.

В спектакле заняты ведущие солисты оперы (Юлия Проняева, Татьяна Измайлова, Дарья Филиппова, Екатерина Гаврилова, Оксана Шапошникова, Людмила Солод, Софья Овчинникова, Игорь Горностаев, Алексей Тюхин), артисты хора, миманса, музыканты симфонического оркестра.

Перед премьерой детвору ожидала еще и интермедия с Феей музыки.

29 октября спектакль можно будет посмотреть в рамках театрального фестиваля «Маршак».