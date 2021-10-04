Воронежцы пожаловались на очереди в «красную зону» поликлиники

Жители Сомово пожаловались в соцсетях на очередь в «красную зону» поликлиники №4. Видео появилось в сообществе «Воронеж VRN».

- Сколько можно издеваться над людьми? Народу - куча, а врач еле принимает. С семи утра сидим, очередь еле движется. Лекарства не дают. Говорят, покупайте за свой счет. Никуда не дозвониться, ни в один департамент. Куда жаловаться е неизвестно, - подписано видео.

Жалобы на очереди в поликлиниках Воронежа стали регулярными. В региональном департаменте здравоохранения ранее уже объясняли ситуацию ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 и нехваткой врачей.

- Очереди в инфекционных зонах возникают, как правило, в поликлиниках с большим количеством прикрепленного населения. Для сокращения времени ожидания в поликлиниках происходит постоянная внутренняя ротация кадров: привлечение дополнительных специалистов, в том числе для усиления работы процедурных кабинетов для забора биосред для ПЦР-исследований. Приостановка плановых приемов граждан позволила перераспределить нагрузку и направить дополнительные силы на обслуживание пациентов с COVID-19. Однако кадровый ресурс ограничен. И к тому же, в настоящее время отмечается выраженный подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в связи с чем количество обращений в поликлиники значительно выросло, медучреждения региона работают в режиме колоссальной перегрузки. К сожалению, обслужить все вызовы на дому физически очень сложно. Время работы кабинетов неотложной помощи увеличено до 22.00 (при обычной работе поликлиник до 20.00), - отметили в облздраве. - Для оказания помощи в поликлиниках работают специально организованные инфекционные зоны для посетителей с признаками острых респираторных инфекций. Кроме того, отдельно выделены красные зоны для лиц с COVID-19. Сюда могут обратиться пациенты с легким течением болезни в удовлетворительном состоянии, у которых есть возможность добраться до поликлиники пешком, если она расположена в шаговой доступности, или на личном транспорте. Разграничением потоков здоровых и больных посетителей в поликлиниках занимаются администраторы и другие ответственные медработники. Специалисты проводят термометрию и не допускают посетителей с признаками ОРВИ в зеленую зону.

Напомним, на днях воронежцы пожаловались на огромную очередь в поликлинику № 14 (улица Туполева, 50) в микрорайоне ВАИ. До этого сообщали о схожих проблемах в детской поликлинике № 8 и в детском отделении поликлиники № 7 в Шилово. В первой большую очередь объяснили сезонным наплывом заболевших и повышенным спросом на справки для кружков. Во второй нехватка педиатров, для приема посоветовали предварительно звонить в регистратуру, правда, там трубку берут крайне редко.