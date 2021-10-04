В Воронеже будут судить группу из 15 наркосбытчиков

В Воронеже будут судить банду наркосбытчиков. В организованную группу входили 15 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Неизвестные лица собрали участников преступного сообщества через интернет, разместив в сети объявления о трудоустройстве в качестве «курьеров» и «закладчиков» для последующего незаконного сбыта наркотиков. На них откликнулись 12 жителей Воронежской области, а также трое граждан Украины, Узбекистана и Таджикистана. Эти 15 человек через мессенджеры получали от своих кураторов местоположения нахождения героина. Наркотик они делили на более мелкие партии и перепрятывали в тайниках. Затем координаты тайников передавали потребителям зелья.

- Всего в 2019 - 2020 годах таким бесконтактным способом наркосбытчики оборудовали более 20 тайников. Общая масса наркотиков, изъятых сотрудниками правоохранительных органов, превысила 3,5 кг. Уголовное дело направлено в Левобережный райсуд Воронежа, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.