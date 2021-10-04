В реку райцентра Воронежской области, где погибла рыба, сбросили стоки канализации

Типичный Лиски

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области подтвердил, что в реку Тормосовка в Лисках сбросили сточные воды из канализационной станции, как и предполагали местные жители. Напомним, лискинцы сообщили в соцсетях о гибели рыбы, ужасном запахе и изменении цвета воды в речке в субботу.

- Инспектор отдела госэконадзора департамента съездил на место с проверкой. Установлено, что 2 октября в Тормосовку сброшены неочищенные сточные воды - из-за аварии на главной канализационной насосной станции. Объект принадлежит Лискинскому территориальному участку Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению. На момент осмотра в проложенном бетонном водоотводе для сброса дождевых вод были следы сброса сточных вод с характерным запахом канализационных стоков. При осмотре Тормосовки следов поступления сточных вод и погибших водных биологических ресурсов в русле и по берегам реки, а также в затоне реки Дон, не установлено.

Департамент готовит обращение в Центрально-Черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования - для принятия мер.