Два футболиста воронежского «Факела» попали в сборную 15 тура ФНЛ

Василий Черов (слева) и Хызыр Аппаев на пару "сообразили" победный гол в ворота ивановского "Текстильщика". Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 15 тура ФНЛ попали сразу два игрока «Факела». Место в ней Хызыра Аппаева не подвергается никаким сомнениям. Гол и две результативные передачи далеко не каждый в одном матче делает – а именно таков его вклад в разгром ивановского «Текстильщика» - 3:0. Кстати, второй «ассист» заслуживает особого внимания. Его Хызыр сделал в воздушном шпагате. Да и сама комбинация выдалась отличной (смотрите в видео ниже).

Однако внимание экспертов заслужила и игра защитника «Факела» Василия Черова. Он делал ювелирной точности передачу с фланга, когда Аппаев забивал гол, ставший победным. Да и в обороне отработал безупречно.

Смотреть видеосюжет 03.10.2021 Видеоотчёт о матче «Факел»-«Текстильщик»

Компанию в сборной игрокам «Факела» составил вратарь липецкого «Металлурга» Максим Матюша. Во многом благодаря его игре соседи в домашней игре не уступили «СКА-Хабаровску» - 1:1.

Центральный защитник «Алании» Алан Багаев в выездном матче против томской «Томи» отметился дублем. Причем второй гол был им забит в падении через себя. Итог – 3:1 в пользу «Алании».

Еще один игрок обороны Сергей Морозов своим голом помог «КамАЗу» из Набережных Челнов в домашнем матче против «Краснодара-2» прервать пятиматчевую «сухую» серию. Встреча в итоге закончилась со счетом – 2:0.

Также в сборную 15 тура попали:

защитники Илья Бериашвили («Ротор» (Волгоград), Артем Макарчук («Балтика» (Калининград);

полузащитники Давид Кобесов («Алания»), Иван Енин («Торпедо» (Москва), Михаил Комков («Енисей» (Красноярск);

нападающий Джоэль Фамейе («Оренбург»).

Главным тренером сборной эксперты назвали наставника «Енисея» Виктора Тренева. Красноярцы в 15 туре победили на выезде нижнекамский «Нефтехимик» - 3:2. А между прочим эта команда набрала в сентябре больше всех очков в ФНЛ – 13.