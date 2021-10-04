Фестиваль «Чернозем» планируют провести в Воронеже в августе 2022 года

БИ-2 обещали приехать на "Чернозем" в августе 2022 года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем», отмененного в сентябре 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщили, что планируют провести форум в августе 2022 года. - Мы не бросаем дело, начатое однажды, и работаем дальше. Сейчас участие в следующем фестивале подтвердили пять групп – «БИ-2», «ДДТ», Вячеслав Бутусов, «Симфоническое КИНО», «Сплин»! Мы ведем переговоры о переносе выступлений на 2022 год и с остальными участниками, а также с новыми артистами, - отметили организаторы.

Они также напоминают, что имеющиеся билеты будут действительны на следующий фестиваль.

Но при желании их можно обменять на следующие мероприятия в концертном зале Event-Hall: концерты групп «Пикник», «Кипелов», «Алиса», «Симфонические рок-хиты», «Мумий Тролль», «Музыка в темноте», «Пелагея», «Шоу под дождем», «2 Маши», «Мельница», «Любэ», Jony, Женский стендап, Леонида Парфенова, Любови Успенской, Максима Галкина, Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского, Егора Крида, Лолиты, Григория Лепса, Кристины Орбакайте, Виктора Королева, Олега Газманова.