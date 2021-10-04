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Общество4 октября 2021 16:42

В Воронежском отделении Сбербанка вакцинировались 83% сотрудников

Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 1700 сотрудников Воронежского головного отделения Сбербанка
Источник:kp.ru
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С самого начала пандемии банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Сбер стал одной из первых организаций, которая организовала массовую вакцинацию своих сотрудников в регионах.

Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Банк уделяет особое внимание безопасности здоровья сотрудников и клиентов. Сбер стремится к тому, чтобы банковские офисы стали территорией безопасности от COVID. Воронежской головное отделение Сбербанка достигло показателя 100% вакцинации сотрудников в 60% филиальной сети. В настоящее время в финансовой организации уже запущен процесс ревакцинации.

Александр Киян, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Каждый из нас понимает, в какое непростое время мы сейчас живем. Вот уже больше года отовсюду звучит страшное слово COVID-19. Однако сейчас всё в наших руках. Благодаря вакцинации мы скорее сможем сформировать коллективный иммунитет и забыть о пандемии коронавируса. Вакцинация – это личная ответственность каждого за безопасность всего общества».