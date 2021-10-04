Главный тренер воронежского «Факела» может стать лучшим в ФНЛ в сентябре

В большинстве матчей сентября "Факел" под руководством Олега Василенко показывал яркую игру. Фото: с сайта ФК "Факел"

На сайте Футбольной национальной лиги стартовало голосование за звание лучшего главного тренера ФНЛ в сентябре. В шорт-лист кандидатов попал и наставник «Факела» Олег Василенко. Компанию ему составили Кирилл Новиков из нижнекамского «Нефтехимика», Марцел Личка из «Оренбурга», Спартак Гогниев из владикавказской «Алании» и Евгений Бушманов из московского «Спартака-2».

По количеству очков, набранных в сентябре, Олег Василенко, к сожалению, уступает четырем своим коллегам по тренерскому цеху. «Факел» под его руководством разжился 11 очками, в то время как «Оренбург», «Алания» и «Спартак-2» набрали по 12, а «Нефтехимик» - и вовсе 14. Зато в активе воронежской команды в сентябре два разгрома. Причем один раз под раздачу попал «Спартак-2» - 3:0, а краснодарская «Кубань» впервые в истории встречи клубов была разделана под орех на родном стадионе – 4:0.

Как всегда, лучшего главного тренера определят по двум версиям: экспертов лиги и болельщиков.

Проголосовать за Олега Василенко можно на официальном сайте лиги.