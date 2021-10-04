Воронежские полицейские случайно остановили на дороге угонщика

Ночью 3 октября во время надзора за дорожным движением сотрудники ГИБДД в Семилукском районе остановили для проверки «Шевроле Лачетти». Его 19-летний водитель не смог предъявить документы на машину.

Дальнейшая проверка по базе показала, что иномарка принадлежит 89-летнему жителю села Землянск. Под тяжестью улик парень признался, что угнал машину, которую заметил в открытом гараже на улице Садовой. В салоне оказались ключи, чем и воспользовался злоумышленник.

Выяснилось, что задержанный уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. В отношении подозреваемого возбудили очередное уголовное дело об угоне.