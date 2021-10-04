В Воронеже умер экс-проректор строительного университета

3 октября в Воронеже умер доктор технических наук, профессор Евгений Чернышов. Он скончался на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба Воронежского технического университета. Евгений Михайлович с 1991 по 2006 год был проректором по научной работе вуза (в то время архитектурно-строительного университета - ВГАСУ).

Евгений Чернышев окончил родной вуз (тогда инженерно-строительный институт - ВИСИ) в 1960 году, а потом прошел в нем путь от младшего научного сотрудника до профессора. Евгений Михайлович – автор более 300 научных трудов и более 20 внедренных разработок. Достижения Евгения Михайловича были отмечены большим количеством наград, в том числе, премией Правительства РФ в области науки и техники.

- До последних дней Евгений Михайлович вел активную научную деятельность, являясь директором Научно-исследовательского института Академии развития строительного комплекса ВГТУ и советником при ректорате нашего вуза. Он являл собой пример поразительной работоспособности, оптимизма и верности своему делу. Как ученый Евгений Михайлович никогда не останавливался на достигнутом, чутко откликался на все новое и перспективное, всегда стремился поддержать коллег, - отметили в ВГТУ.

3 октября скончался и экс-декан географического факультета ВГУ