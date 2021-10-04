Под Воронежем насмерть сбили пенсионера: водитель скрылся

Полицейские просят помощи воронежцев в поиске водителя, сбившего пешехода. ДТП произошло 3 октября в 21.50 в Бобровском районе. На 595-м километре автодороги «М-4» Дон в направлении Москвы сбили 65-летнего мужчину, который шел по неосвещенному участку дороги без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход погиб на месте происшествия, водитель скрылся.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии и личность водителя. Если вы располагаете информацией об аварии, звоните по телефонам 8(473)269-61-02, 112 или 02.