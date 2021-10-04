20-летнего воронежца подозревают в 28 эпизодах сбыта фальшивых пятитысячных купюр

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже по подозрению в сбыте фальшивых купюр задержали 20-летнего парня. Он сбывал в аптеках и супермаркетах поддельные пятитысячные банкноты.

Сообщения об обнаруженных в кассах фальшивках стали поступать в полицию в начале апреля. Все купюры были номиналом в пять тысяч рублей, причем обнаруживались они в торговых точках одной сети или одной аптечной сети. Это навело оперативников на вывод, что работает один человек.

- Оперативники УЭБиПК регионального главка опросили работников торговых заведений и проанализировали записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях и на улицах города. Полицейским удалось получить описание внешности злоумышленника, подозреваемого в сбыте подделок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На днях полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный воронежец. Фальшивые деньги он получал через тайники, а покупал в интернете.

По всем фактам сбыта фальшивых денежных знаков в Воронеже в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сейчас фигуант находится под стражей. А тем временем оперативники отрабатывают его причастность к другим фактам сбыта фальшивок, у полицейских есть основания подозревать его в 28 эпизодах. В настоящее время полицейские выясняют все звенья цепи их реализации.

Подозреваемому грозит до 8 лет заключения.