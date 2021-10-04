Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья4 октября 2021 14:49

Заповедник в Воронежской области показал красивого ядовитого паука

Черный эрезус может съесть даже молодую ящерицу
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото Хоперского заповедника

фото Хоперского заповедника

Красивый, но опасный. Сотрудники Хоперского природного заповедника показали снимок ядовитого паука черного эрезуса. У черной толстоголовки ярко-оранжевое брюшко.

- Красивый и яркий ловец мошек и жуков. Но руками лучше не трогать - он может себя защитить, - подписали кадр сотрудники Хоперского заповедника.

Толстоголовка обитает в норках от Испании до Центральной Азии и Новосибирской области. Паук занесен в Красную книгу Рязанской области. Охотится не только на мошек и жуков, н и на многоножек, скорпионов, мокриц и даже молодых ящериц.

Ядовит, в момент укуса чувствуется резкая боль, наступает онемение, боль при надавливании длится до шести дней.