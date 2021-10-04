Заповедник в Воронежской области показал красивого ядовитого паука

фото Хоперского заповедника

Красивый, но опасный. Сотрудники Хоперского природного заповедника показали снимок ядовитого паука черного эрезуса. У черной толстоголовки ярко-оранжевое брюшко.

- Красивый и яркий ловец мошек и жуков. Но руками лучше не трогать - он может себя защитить, - подписали кадр сотрудники Хоперского заповедника.

Толстоголовка обитает в норках от Испании до Центральной Азии и Новосибирской области. Паук занесен в Красную книгу Рязанской области. Охотится не только на мошек и жуков, н и на многоножек, скорпионов, мокриц и даже молодых ящериц.

Ядовит, в момент укуса чувствуется резкая боль, наступает онемение, боль при надавливании длится до шести дней.