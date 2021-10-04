В Воронеже умер председатель местного отделения Российского географического общества

3 октября умер председатель Воронежского отделения Российского географического общества Владимир Федотов. Ему через месяц было бы 84 года, об этом сообщила пресс-служба ВГУ. Владимир Иванович - известный физико-географ, ландшафтовед, создатель оригинальной концепции техногенных ландшафтов, специалист в области охраны природы и рекреационной географии. Вся трудовая деятельность Федотова была связана с Воронежским университетом. В 1961 году он окончил географический факультет ВГУ, а с 1965 года и до последнего дня работал на факультете географии, геоэкологии и туризма, пройдя путь от аспиранта, преподавателя, заведующего кафедрой до декана факультета.

Он бессменно возглавлял факультет 27 лет (с 1990 по 2017 годы), при его руководстве он значительно расширился, укрепился в материальной базе, приобрел квалифицированный кадровый состав в сфере географии, экологии и природопользования, туризма. При его участии на факультете созданы учебная эколого-аналитическая лаборатория (1993), лаборатория геоинформатики (1996), кабинет географии и геоэкологии имени профессора Милькова (1997), лаборатория геоинформационного картографирования (2003). Был у истоков экологического образования в России.

- Владимир Иванович всегда был человеком высокого профессионализма, энергичным руководителем, талантливым педагогом, неизменно пользующимся высоким авторитетом среди студентов и сотрудников университета. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - отметили в ВГУ.