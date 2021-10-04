«Горячие линии» по вопросам отопления запустили в Воронеже

Отопление "налаживают" уже неделю Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже продолжается процесс наладки систем отопления и пуск тепла. Но далеко не во всех многоэтажках стало тепло, хотя старт кампании мэр дал еще неделю назад. В связи с тем, что в администрацию поступает много жалоб на холодные батареи, в мэрии открыли «горячую линию» по вопросам топления. Позвонив по указанным ниже телефонам, горожане могут рассказать о своей проблеме.

Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Советский район: 225-71-01;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Ленинский район: 206-91-52;

Левобережный район: 249-09-71.

Звонки принимаются с понедельника по четверг: 9:00 – 13:00, 13:45 – 18:00 В пятницу: 9:00 – 13:00, 13:45 – 16:45.

Чиновники обещают каждое обращение поставить на контроль.