В Воронеже поставили на кадастровый учет Центр мужской гимнастики

Недавно построенный на Ленинском проспекте, 93в Центр мужской гимнастики получил кадастровый номер и поставлен на учет в реестре недвижимости. Зарегистрированы также и объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения деятельности центра.

- Общая площадь нового спортивного центра составила более двух тысяч квадратных метров, - рассказали в управлении Росреестра по Воронежской области. – В двухэтажном здании разместились зал для спортивной гимнастики, хореографический зал и зал общей физической подготовки. Примерная пропускная способность комплекса составит более 70 человек, при проведении учебно-тренировочных занятий.