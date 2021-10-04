Воронежские лесники получили партию новой техники для борьбы с пожарами

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

В Воронежский лесопожарный центр поступила очередная партия новой техники для борьбы с пожарами – шесть полуприцепов-цистерн за счет федеральных средств в рамках проекта «Сохранение лесов».

Вместимость каждой цистерны на основе трактора до четырех тонн воды. Дополнительно она снабжена насосом, позволяющим распределять воду под давлением, и мотопомпой для забора воды из водоемов.

Аналогичная техника раньше уже поступила в Теллермановское и Новохоперское лесничества, и ее апробация дала положительные результаты.

Всего же до конца года в регион поступят 20 лесопожарных автомобилей, трактор для проведения бульдозерных работ, лесопожарные плуги и автобус для перевозки людей.