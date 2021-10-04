Воронежская пенсионерка лишилась 45 тыс рублей после звонка лже-полицейского

Мошенники не отдыхают и в выходные. За воскресенье, 3 октября, дистанционные аферисты развели на деньги восьмерых жителей Воронежской области – в общей сложности на 200 тысяч рублей.

73-летней жительнице Воронежа на мобильный позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что участники преступной мошеннической группы якобы пытаются оформить на ее имя кредит. Поэтому кредитные операции по ее счету временно приостановлены, но для изобличения мошенников необходимо перевести имеющиеся средства на специальные расчетные счета. Напуганная пенсионерка перевела деньги на указанные реквизиты и лишилась 45 тысяч рублей.

Будьте бдительны при дистанционном общении с неизвестными лицами, не выполняйте никаких банковских операций по указке.