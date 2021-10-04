К 4 октября в Воронежской области еще у 588 человек обнаружили коронавирус

Утром 4 октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом дал свежие сводки по заболеваемости COVID-19 в Воронежской области.

За минувшие сутки еще у 588 жителей региона обнаружили ковид. Всего с начала пандемии им заболели 135 666 воронежцев.

За вчерашний день пополнилась летальная статистика: от последствий коронавируса скончался 21 пациент. Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировали 5 907 смертельных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 334 пациента. Общее количество победивших заразу 112 160 человек.