На пляже под Воронежем появятся скейт-парк и футбольное поле

На обновленном пляже можно будет и на скамейке посидеть, и на велосипеде покататься. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В Новой Усмани благоустроят пляж «Березки-2». Проект уже готов. В местной администрации начали поиск подрядчика.

По проекту, на пляже появятся входная аллея, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, футбольное поле, детские игровые площадки, одна из них будет в форме корабля. А также скейт-парк, зона пикника, спасательная вышка и пирс.

Для детей сделают игровую площадку в форме корабля. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Благоустройство пляжа пройдет в два этапа.

На первом, в 2022 году, подрядчик должен замостить запланированные по проекту территории камнем, установить малые архитектурные формы, поставить фонари, провести водопровод. А также собственно благоустроить и озеленить территорию пляжа.

На втором этапе, в 2023 году, на пляже установят скамейки, урны, туалеты, игровое оборудование, качалки, гамаки, полосу препятствий.

На пляже появятся футбольное поле... Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

...волейбольная площадка... Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

... и масса тренажеров. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Начальная цена контракта - около 57 млн. рублей. Финансировать проект будут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По ней в Новоусманском районе уже благоустроены площадь Мира и улицу Ленина.