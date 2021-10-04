Житель Воронежской области организовал в своем доме наркопритон

Калачеевские полицейские узнали, что в одном из домов на улице Луначарского в райцентре собираются группы людей, предположительно, для употребления наркотиков.

Проверив эту информацию, сотрудники ОВД выяснили, что в период с 17 августа по 23 сентября этого года ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный 36-летний безработный 36-летний мужчина предоставлял свою квартиру для сбора наркоманов за дозы наркотика или продукты питания, включая алкоголь.

Во время обыска в жилище обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотиков: использованные шприцы и пластиковые бутылки со следами наркотиков. Все эти улики направили на экспертизу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по за организацию накопритона. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.