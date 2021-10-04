Чиновники рассказали, как воронежцам получить разрешения на охоту на пушных зверей

Фото Воронежского стрелкового клуба

В Воронежской области в предстоящем зимнем сезоне будет открыта охота на следующие виды животных:

с 23 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года: заяц-русак, лисица, куница (лесная, каменная), бобр европейский;

с 23 октября 2021 года по 31 марта 2021 года: волк.

В департаменте природных ресурсов и экологии напомнили, что охота на территории региона регламентируется Правилами от 24.07.2020 № 477 и Параметреми осуществления охоты от 16.12.2020 № 483-у.

Разрешения на охоту в общедоступных угодьях можно лично или через уполномоченного представителя (по доверенности) по адресу: Воронеж, ул. Платонова, д. 12, 2 этаж, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, через МФЦ, на портале госуслуг.

Для получения документа необходимо иметь охотничий билет и квитанцию на оплату госпошлины (650 рублей).

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет производиться по адресам:

Воронеж, ул. Платонова, д. 12 (с понедельника по пятницу, с 10-00 до 13- 00 и с 14-00 до 16-00 до окончания сезона охоты на пушные виды охотничьих животных);

- Богучар , ул. Дзержинского, 40 (12, 14, 19, 21 октября 2021 г. с 900 до 13-00);

- Борисоглебск, ул. Третьяковская, 15 ( 12, 14, 19, 21 октября 2021 г. с 09-00 до 13-00);

- п.г.т. Грибановка , ул. Комарова, 5, каб. 7 (12, 15, 19, 22 октября 2021 г.с 09-00 до 13-00);

- р.п. Кантемировка , ул. Победы, 20 (12, 14, 19, 21 октября 2021 г.с 9-00 до 13-00);

- Лиски ,ул. Трудовые Резервы, 3 (20, 21 октября 2021 г. с 10-00 до 16-00);

- Павловск , проспект Революции, 84 (13, 15, 20, 22 октября 2021 г. с 09-00 до 13-00);

- с. Ольховатка, ул. Пролетарская, 11 ( 16, 22 октября 2021 г. с 10-00 до 13-00);

- с. Петропавловка , ул. Дорожная, 2 (12, 15, 19, 22 октября 2021 г.с 09-00 до 16-00);

- р.п. Таловая , ул. Советская, 137а (12, 14, 19, 21 октября 2021 г. с 09-00 до 13-00).

Напомним, что в этом году сроки охоты сдвинули на месяц, что вызвало недовольство владельцев оружия. Они направили обращения с просьбой проверить законность такого решения чиновников в Росприроднадзор и прокуратуру.