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Общество4 октября 2021 11:14

Воронежцам напомнили о вое сирен 6 октября

Горожан просят не волноваться – это будет проверка МЧС
Юрий КОЗЛОВ
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Между 10.30 и 11.00 6 октября можно надеть наушники и не слышать тревожные звуки.

Между 10.30 и 11.00 6 октября можно надеть наушники и не слышать тревожные звуки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном ГУ МЧС напомнили, что в среду, 6 октября, между 10.30 и 11 часами воронежцы услышат вой сирен. Никаких ЧП в это время не произойдет (во всяком случае будем на это надеяться). Просто это будет одна из регулярных проверок систем экстренного оповещения населения на случай всяких чрезвычайных ситуаций.

Так что при появлении неприятного звука не стоит лезть в телефон или в компьютер, чтобы не узнать не случилось ли чего. А особо раздражающимся воем сирен на это время можно вставить в уши беруши или наушники с приятной музыкой.