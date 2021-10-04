В Воронеже четыре дня будут отключать телевидение и радио

Сигнал с телевышки будут прерывать четыре дня с 10.30 до 16.00. Фото предоставлено Воронежским ОРТПЦ. Фото: другой источник.

4, 5, 7 и 8 октября тем воронежцам и жителям области, кто принимает сигнал на свои телевизоры и радиоприемники с телебашни в центре города, придется днем обходиться без просмотра и прослушивания любимых передач и сериалов. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ). Сигналы в это время будут отключены, чтобы на работающих на высоте людей не действовало излучение.

Дело в том, что в эти временные промежутки будут демонтировать аналоговое оборудование на телебашне, а еще обследовать ее несущую способность. Делать все это нужно на высоте 160 метров, через нее как раз и идут все сигналы, которые придется отключить.

Нельзя будет посмотреть первые 20 каналов телесетки, а также Ю-ТВ, Дисней, Суббота! Примерно столько же отключат радиостанций: Вести FM, Дети FM, Ди FM (D FM), Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Наше Радио, Новое радио, Радио "Комсомольская правда", Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ (Энерджи), Радио Благовестие, Радио России, Радио Ударная волна; РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское радио.

Расписание плановых профилактических работ, предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, жители Воронежской области могут посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».