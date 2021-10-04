В Воронежской области водитель "Лады" насмерть сбил женщину

Полицейские проводят проверку Фото: из архива «КП»

В субботу, 3 октября, на мосту через реку Дон в городе Лиски произошло смертельное ДТП. По предварительной информации полиции, 57-летний водитель на автомобиле «Лада-213100», двигаясь в промышленной зоне, не заметил 31-летнюю женщину, она шла по дороге в попутном направлении. Пешеход попала под колеса «Лады» и получила тяжелые травмы. Врачи не смогли спасти жизнь женщины.

По факту ДТП сотрудники полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области произошло 89 ДТП, из них в Воронеже – 56. В девяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 4 человека погибли.