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Общество4 октября 2021 9:19

На пустыре в Воронеже обнаружили свалку костей

Биологические отходы кто-то складирует за территорией БСМП
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители Советского района Воронежа сообщили в соцсетях об огромной свалке костей за гаражами недалеко от БСМП. Горожане сфотографировали место, где в ямах и вокруг них лежат десятки остовов и черепов крупного рогатого скота. Местные жители рассказали, что подобные свалки образуются здесь регулярно. Скорее всего, кости свозят на пустырь продавцы мяса с расположенного неподалеку Юго-Западного рынка.

В комментариях под сообщением в соцсети горожане выразили тревогу, что свалка может стать источником опасных инфекций и антисанитарии.

Поскольку эта территория никому не принадлежит, то убирать кости придется районному комбинату благоустройства. Чиновникам таже предстоит выяснить, кто захламляет территорию.