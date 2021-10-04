На пустыре в Воронеже обнаружили свалку костей

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Жители Советского района Воронежа сообщили в соцсетях об огромной свалке костей за гаражами недалеко от БСМП. Горожане сфотографировали место, где в ямах и вокруг них лежат десятки остовов и черепов крупного рогатого скота. Местные жители рассказали, что подобные свалки образуются здесь регулярно. Скорее всего, кости свозят на пустырь продавцы мяса с расположенного неподалеку Юго-Западного рынка.

В комментариях под сообщением в соцсети горожане выразили тревогу, что свалка может стать источником опасных инфекций и антисанитарии.

Поскольку эта территория никому не принадлежит, то убирать кости придется районному комбинату благоустройства. Чиновникам таже предстоит выяснить, кто захламляет территорию.