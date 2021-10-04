Воронежскому концерну "Созвездие" пытались продать некачественную спецобувь

Воронежский концерн «Созвездие» обратился в УФАС с заявлением о включении ТД «Спецзащита» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с отказом от заключения договора на поставку спецобуви.

Ранее компания выиграла торги, но потом обратилось к заказчику с предложением об изменении в проекте договора производителей по ряду позиций требуемого к поставке товара. Выяснилось также, что продукция производителей не соответствует ГОСТу.

- Действия ООО ТД «Спецзащита» по предложению к поставке для нужд АО «Концерн «Созвездие» товара (спецобуви) производства юридических лица, не имеющего соответствующих Заключений Минпромторга РФ, указывают на недобросовестное отношение к заключению договора, - отметили в УФАС по Воронежской области.

Ведомство внесло поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Компания попыталась оспорить решение через Арбитражный суд, но тот отклонил жалобу.