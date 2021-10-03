Под Воронежем мошенники отобрали у женщины 987 тысяч рублей

Женщина набрала кредитов на 987 тысяч рублей и перечислила все эти деньги звонившему ей мошеннику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

32-летняя жительница Семилукского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности финансовой организации. Заявил, что некие аферисты пытаются оформить на ее имя кредит. И чтобы ему помешать, якобы нужны активные действия с финансами. Мошенник посоветовал женщине самой набрать кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Какие, ей укажут.

Женщина сделала все по инструкции афериста. И в итоге обогатила его аж на 987 тысяч рублей. Потом на телефонные звонки мошенник уже не отвечал. Что оставалось делать его жертве? Правильно, пойти в полицию.

- По этому факту и по другим схожим преступлениям возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 2 октября было четыре подобных случая. Общий ущерб, причиненный жертвам таких преступлений, составил около 1,3 миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают: не доверяйте незнакомцам, которые под любыми предлогами заставляют вас отправлять свои деньги непонятно куда. Лучше всего бросить трубку, запомнить номер звонившего и сообщить его в полицию.