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Происшествия3 октября 2021 18:04

В Воронежской области водитель сбил инвалида первой группы, ехавшего на необычном велосипеде, и скрылся

Мужчина получил тяжелые травмы
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Инвалид, попавший в аварию. Фото: Екатерина Дубова.

Инвалид, попавший в аварию. Фото: Екатерина Дубова.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось информация о том, что инвалид первой группы, ехавший на специальном велосипеде, попал под машину. Случилось это в субботу, около семи часов утра в Острогожском районе в районе поворота на село Должик.

Разместившая этот пост Екатерина Дубова сообщила, что водитель легковой машины не остановился, чтобы вызвать скорую. В «неотложку» позвонили люди, ехавшие позади. Инвалид получил тяжелые травмы, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В региональном ГУ МВД факт аварии подтвердили, сказали, что полицейские выясняют обстоятельства ДТП, и ищут сбежавшего с места аварии водителя.