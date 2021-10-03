В Воронежской области водитель сбил инвалида первой группы, ехавшего на необычном велосипеде, и скрылся

Инвалид, попавший в аварию. Фото: Екатерина Дубова. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось информация о том, что инвалид первой группы, ехавший на специальном велосипеде, попал под машину. Случилось это в субботу, около семи часов утра в Острогожском районе в районе поворота на село Должик.

Разместившая этот пост Екатерина Дубова сообщила, что водитель легковой машины не остановился, чтобы вызвать скорую. В «неотложку» позвонили люди, ехавшие позади. Инвалид получил тяжелые травмы, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В региональном ГУ МВД факт аварии подтвердили, сказали, что полицейские выясняют обстоятельства ДТП, и ищут сбежавшего с места аварии водителя.