В Воронеже на следующей неделе бабье лето будет холодным и не всегда солнечным

Октябрьское бабье лето не будет особо баловать воронежцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики изменили прогноз на будущую неделю. Оказалось, что прогнозируемое бабье лето будет непривычно холодным. Ранее метеорологи считали, что днем температура поднимется до +13…+18. А потом дали совсем другие сведения. По ним температура даже днем с 4 по 7 октября не превысит 12 градусов. А ночью и вовсе будет от 0 до +5. Причем 4 и 5 октября даже солнца днем не обещают.

- Надо учесть, что это второй месяц осени. И такого теплого бабьего лета, как в сентябре, уже ожидать не приходится, - пояснили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 4 октября, будет пасмурно при +2 градусах. Днем солнце не выглянет. Потеплеет всего лишь до +10.

Во вторник, 5 октября, ночью вместо северо-восточного ветра подует восточный. Он принесет с собой более теплую погоду, чем сутками ранее, - +5. Однако по-прежнему будет облачно, как ночью, так и днем. В светлое время суток температура повысится до +11 градусов.

В ночь на среду, 6 октября, луна будет выглядывать из-за облаков. Снова будет холодно - +2. Днем из-за туч будет показываться солнце. Но столбик термометра поднимется только до +11.

В четверг, 7 октября, ночью снова будет то луна, то тучи. Возможны заморозки, температура будет держаться около ноля. Днем солнце выглянет из-за туч. И будет самый теплый день из четырех ближайших - +12.